Questo pomeriggio l’ex centrocampista della Lazio Christian Ledesma, durante un collegamento con Radio Bruno, ha avuto modo di analizzare come la Fiorentina ed i biancocelesti arrivano alla partita di questa sera. Queste le sue dichiarazioni:



"Credo che stasera ci siano i presupposti per vedere una gran bella partita, questo perche entrambe le squadre hanno due allenatori che vogliono proporre. E’ vero che la Fiorentina non è partita bene ma ha un modo di giocare, e soprattutto dei giocatori in rosa, che gli possono permettere sicuramente di fare un grande campionato. Ai viola forse è mancata un po' di continuità, ma credo che sia una costante per diverse squadre in questo avvio. Probabilmente il doppio impegno settimanale non è mai da sottolineare, è vero che sono atleti ma tornare il venerdi alle 3/4 di notte per essere ad allenarti subito il giorno stesso è chiaro che complica la preparazione della gara successiva. Se non hai una rosa ampia è normale che tu paghi determinate situazioni come questa”.



L’ex centrocampista ha poi parlato dei suoi due connazionali in viola, Lucas Martinez Quarta e Nico Gonzalez: “Il centrale lo seguivo molto quando giocava al River in Argentina, sapevo che avrebbe dimostrato di avere grande personalità e dopo un inizio così cosi sta tornando sui suoi livelli: senza contare le enormi doti tecniche, non comuni per un difensore. Nico invece sta soffrendo molto ultimamente forse perché a livello offensivo è sempre più difficile inserirsi nel calcio italiano. Anche lui ha grandi doti tecniche, servirà ancora un po’ di tempo per vederlo al top. Non tutti hanno la pazienza per aspettare, ma ci vuole equilibrio. Non credo si stia risparmiando per il Mondiale, anzi sa che se non gioca con continuità rischia di non essere neanche convocato".