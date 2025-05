Fiorentina, l'ex Amoruso attacca Palladino: "Trova sempre una scusa e non ha mai mostrato un gioco"

Getty Images

Nel corso del suo intervento su Radio Bruno, l'ex difensore della Fiorentinaha detto la sua sul tecnico ciola Raffaele Palladino non risparmiandogli dure critiche: "I punti valgono solo quando contano. Ovvero quando valgono una posizione buona in classica. Non mi piace Palladino perché trova sempre una scusa per ogni problema. Questo allenatore ha sempre una scusa pronta. Non ha migliorato il piazzamento della scorsa stagione, nonostante il livello della rosa fosse maggiore di quello degli anni passati. Non abbiamo visto un gioco. La Fiorentina ha perso tanti punti con le squadre più piccole. In questi momenti è giusto prendersi le proprie responsabilità."

"La società sul mercato si è mossa benissimo, nonostante qualche piccola lacuna: come il vice Kean e il vice Dodo. Palladino doveva ammettere le proprie colpe in conferenza stampa. Con Italiano la viola ha fatto meno punti, ma tre finali. L'unica partita da squadra che abbiamo visto, è stata quella in casa con l'Inter. Nelle altre gare ho visto solo dei singoli molto bravi."