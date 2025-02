Getty Images

Fiorentina, l'ex Di Gennaro bacchetta Palladino: "Giocatori fuori ruolo. Gudmundsson? E' demotivato"

53 minuti fa



Antonio Di Gennaro, ex tecnico e giocatore della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di firenzeviola.it dove ha parlato del momento dei gigliati: "Gudmundsson? Lui vale una cifra considerevole. Si è spento subito dopo la Lazio, all’andata, e non è il giocatore che ho visto al Genoa. È demotivato, assente. I più la Fiorentina deve sborsare un bel po’ di soldi se vuole riscattare tutti i prestiti”



GLI ERRORI DI PALLADINO - "I giocatori fuori ruolo, in particolare Fagioli trequarti. Lui è un regista vero, penso sia tra i migliori in Italia. Sulla trequarti perde i tempi di gioco. Ma anche Folorunsho esterno. Il centrocampo, per me, è Fagioli, Folorunsho e Ndour. Un centrocampo a tre, con due mezzali che strappano, arrivano, tirano. Che danno forza. E un regista che detta i tempi"