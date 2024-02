Fiorentina, l'ex dirigente non ha dubbi: 'Mourinho sarebbe il perfetto per la panchina'

Niccolò Pontello, ex vice presidente della Fiorentina era posseduta dall'omonima famiglia, è intervenuto a firenzeviola.it dove ha detto la sua sul momento che stanno vivendo i gigliati. Queste sono le sue parole: "La consapevolezza è qualcosa che a questa squadra manca. Ed è figlia della presunzione non dell'umiltà. Cosa che manca ad Italiano. I tre migliori giocatori della squadra sono in ritardo di condizione, quindi devi correre ai ripari, schierando una squadra umile e sulla difensiva senza cercare di fare lo stesso gioco di sempre. Andava rinforzato il centrocampo e schierata la difesa a tre. Io credo che i problemi della Fiorentina siano sia di condizione fisica che di confusione mentale".



ITALIANO - "Io credo che l'allenatore sia in confusione. Di solito a gennaio Italiano fa sempre fatica. Contrariamente al passato ci sono meno rotazioni. Il che è abbastanza inspiegabile viste le condizioni dei tre giocatori migliori. Non so se manca la fiducia nelle seconde linee. Sta di fatto che la squadra è in difficoltà, a mio parere anche a livello di condizione fisica. Perché poi Parisi non viene più impiegato e gioca sempre Biraghi. Gli episodi poi ci hanno sfavorito, nonostante il Bologna abbia meritato la vittoria, perché il rigore su Nico era netto."



PROSSIMO TECNICO - "Thiago Motta lo prenderei. Proverei a portare De Zerbi a Firenze. Questi due nomi direi. Il nome migliore di tutti per la Fiorentina, anche se non verrà mai a Firenze sarebbe Mourinho. Ha tutte le caratteristiche per essere uno di noi. Ha il carattere da fiorentino e infiammerebbe la piazza"