Fiorentina, l'ex Galli: "Servirebbe un ds al posto di Pradè. Marotta metterebbe le cose a posto in tre giorni"

36 minuti fa



Il tecnico della Fiorentina raffaele Palladino si trova oggi nell'occhio del ciclone. La squadra è in crisi di gioco e di risultati e la piazza chiede a gran voce una svolta, se non addirittura un cambio in panchina. Tuttavia, i problemi sono anche altrove, secondo l'ex portiere viola Giovanni Galli che ha parlato così ai microfoni di Rtv38 a proposito della situazione dirigenziale in casa viola.



CAMBIARE DS - "La Fiorentina ha bisogno di una svolta, e non si può ridurre tutto alla questione allenatore. Serve un segnale forte, e l’arrivo di un nuovo direttore potrebbe essere la scossa giusta. Altrimenti, si rischia di continuare a scaricare sempre le responsabilità sulle stesse figure. Negli ultimi sei anni, troppe campagne acquisti si sono rivelate sbagliate, forse solo le ultime due possono essere considerate positive. A questa squadra manca una figura di grande spessore. Forse esagero, ma se Marotta fosse libero, punterei su di lui senza esitazioni: in tre giorni rimetterebbe tutto a posto. "