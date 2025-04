Fiorentina, l'ex Graziani: "Gudmundsson sempre arrabbiato. Non capisco la sua gestione"

Getty Images

L'ex attaccanteè intervenuto ai microfoni di Radio Bruno dove ha parlato della Fiorentina e del rapporto fra il tecnico Palladino e Albert Gud,undsson: "Non capisco la gestione di Gudmundsson da parte di Palladino perché non lo fa giocare mai 90 minuti e non gli sta dando continuità, quando invece ne avrebbe bisogno vedendo anche come ha cominciato l’esperienza viola. Anche a Milano, stava giocando bene però poi il mister lo ha tolto e non era affatto stanco, non lo capisco. Infatti, quando esce, se vedete, è sempre scuro in volto e molto arrabbiato perché non si sente apprezzato visto che viene tolto in ogni partita. Gudmundsson non è Beltran e c’è una bella differenza tra i due perché il primo sa segnare, mentre l’altro fa una grande fatica a essere decisivo sotto porta.”

- “Mi dispiace che non riesca a giocare come sa perché, per adesso, la sua esperienza a Firenze non è buona per niente. Per me, Zaniolo è l’acquisto invernale che ha deluso di più, infatti è scivolato in fondo alle gerarchie. Domani lo metterei titolare nel suo ruolo migliore perché ha bisogno di fiducia e di fare gol, non è scarso e in futuro può essere utile alla Fiorentina.”