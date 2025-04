Fiorentina, l'ex Pin bacchetta Parisi: "La smetta di fare sceneggiate. Favorisce solo gli avversari"

Getty Images

L'ex difensore della Fiorentinaè intervenuto dagli studi di Toscana Tv dove ha parlato del momento della squadra viola e ha mosso alcune critiche nei confronti di Parisi: "L’assenza di Gosens si sente tantissimo, è davvero l’anima della Fiorentina. Senza di lui la squadra perde qualcosa di importante. Parisi, invece, non è più quello visto a Empoli: a Firenze non ha mai convinto. Gli direi di stare meno per terra e di evitare certe sceneggiate, deve iniziare a mostrarsi forte, crescere. Così facendo, contro il Parma ha solo favorito gli avversari, spezzettando il gioco."

- " Alla fine è stato un punto guadagnato. Partite del genere si possono anche perdere, e la squadra non ha giocato bene. Ora bisogna guardare avanti e puntare a migliorare la classifica dell’anno scorso. Purtroppo è mancato anche il contributo di Fagioli, e senza di lui si è spenta la luce. È un giocatore fondamentale, con la sua fantasia fa davvero la dif erenza. Per la prima volta l’ho visto in difficoltà.E poi c’è De Gea. Ho giocato con tanti ottimi portieri, ma uno come lui mai. È spettacolare, non solo per come para, ma per quello che riesce a trasmettere alla squadra. Voglio davvero chiedere alla Fiorentina se posso fare un allenamento con lui: dà una sicurezza incredibile ai difensori."