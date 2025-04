Fiorentina, l'infortunio non cambia il futuro di Gosens. Club certo del riscatto

Getty Images

A Firenze cresce la speranza di rivedere prestoin campo, ma la preoccupazione per il suo ginocchio resta concreta dopo l'edema osseo occorso al piatto tibiale e che lo ha tenuto fuori dalle partite con Atalanta e Milan. La Fiorentina, impegnata giovedì in Slovenia contro il Celje per l’andata dei quarti di Conference League, valuta con attenzione i tempi di recupero del tedesco. È probabile che salti la doppia sfida europea con gli sloveni e le prossime due gare di campionato contro Parma e Cagliari, ma si punta a un rientro per fine mese contro l’Empoli. Nonostante il dolore, Gosens continua un lavoro personalizzato. Ma cosa cambia pe ril suo futuro e se l'infortunio dovesse tenerlo fuori ancora per più tempo.

- Secondo quanto scrive stamattina il Corriere Fiorentino, anche se Gosens non dovesse raggiungere il numero di presenze necessario per far scattare il suo obbligo di riscatto dall'Union Berlino, non ci sono grossi dubbi sul suo futuro. Il board gigliato ha già deciso di riscattare il tedesco per una cifra di circa 7 milioni di euro indipendentemente dal decorso dell'infortunio.