Gino Salica, Vincenzo Vergine e Giancarlo Antognoni, oltre a Francesco Sortino, hanno presentato l'accordo tra ACF Fiorentina e Linkem, operatore nell'erogazione di servizi internet a banda larga senza fili. Accordo che, in questi termini, è relativo al settore giovanile, dai più piccoli all'Under-17: "Tutti dicono puntiamo sui giovani - apre il Vicepresidente gigliato - abbiamo detto che è un percorso che abbiamo rilanciato e lo vogliamo consolidare nel tempo. Questa condivisione di valori ha fatto sì che si trovasse una partnership con Linkem di cui siamo molto contenti e vuol dire che viene riconosciuta la serietà e credibilità di questo progetto".



Il coordinatore del vivaio, Vincenzo Vergine, illustra poi i piani e i numeri del progetto Promesse Viola: "Il nostro vivaio ha adottato un sistema che parte da quello che consideriamo un pre-requisito etico-morale. Lo dico sempre a coloro che entrano a far parte del nostro mondo, cerco di spiegare come l'aspetto etico-morale ti dà il contorno per quale società e quale tifoseria fai il tuo lavoro. Prima setacciamo il territorio toscano, poi dai 16 anni quello nazionale e successivamente allarghiamo il campo a quello straniero. Ormai siamo un riferimento. Siamo soddisfatti per i dati relativi al pallone e all'aspetto scolastico. Creiamo uomini che sanno giocare a calcio". "La Fiorentina è una squadra giovane - interviene Antognoni - e speriamo che possa rappresentare questo valore anche in futuro".

Dopo l'introduzione, la parola passa a Francesco Sortino, Chief Marketing Officer di Linkem: "Guardare la foto con i ragazzini vestiti di viola con il nostro marchio mi fa venire in mente 'La Grande Bellezza'.. Il primo elemento che vorrei citare è la passione: siamo un percorso imprenditoriale singolare e unico, recentemente uno studio ci ha mostrati tra le prime tre aziende per capacità di sviluppo".. Antognoni ha donato a Sortino due maglie con i numeri 18 e 19, gli anni relativi alla durata della partnership.