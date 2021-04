La Repubblica in edicola ricorda come tra Rino Gattuso, possibile futuro allenatore viola, e Marcello Lippi, tra le opzioni per la dirigenza della Fiorentina che verrà, intercorra un ottimo rapporto dai tempi del Mondiale 2006. Il che può essere un indizio in più. Tuttavia - sottolinea il quotidiano - all'ex ct della Nazione, che sarebbe vagliato da Rocco Commisso in qualità di direttore tecnico, starebbe pensando anche la Juventus, che Lippi ha allenato due volte (1994-99 e 2001-04). Proprio per questo il suo nome suscita una certa freddezza nella tifoseria gigliata.