Marcello Lippi, ex tecnico della nazionale italiana fra le altre, ha parlato a Rai Radio 1 anche del momento della Fiorentina:



"Perché non arrivano i risultati non lo so. Si creano queste situazioni a volte nei campionati che non si spiegano molto. Torino e Fiorentina hanno squadre che possono puntare alle coppe o che comunque non dovrebbero andare al di sotto della metà classifica. Allenatori e società devono trasmettere serenità e far capire ai giocatori che devono lottare per non retrocedere, cambiando la loro mentalità"