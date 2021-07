La Nazione (Firenze) in edicola oggi si chiede se Pol Lirola voglia veramente lasciare la Fiorentina per fare ritorno al Marsiglia. In effetti, un segnale da parte del giocatore aiuterebbe a sbloccare una trattativa che si sta trascinando avanti ormai da tempo. I viola sono convinti di poterlo rilanciare, e Mister Italiano ha già dimostrato di considerarlo perfetto per la sua idea di calcio.