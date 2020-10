Nel corso dell' intervista esclusiva concessa a Calciomercato.com , l'esterno dellaha raccontato anche la propria passione per gli“Come tanti miei compagni, anche io sono appassionato di eSports. Nel tempo libero mi piace giocare online, è un modo per rilassarmi e, probabilmente, in tempi come questi nei quali, per una ragione o per un’altra, si sta molto a casa, un bel modo per passare il tempo”.