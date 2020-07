Fiorentina impegnata all'Olimpico contro la Roma, prima della sfida l'esterno viola Pol Lirola è intervenuto a Sky Sport: "E' stato un momento buio, in cui non ci riuscivano le cose, ma ora è cambiato. Potevamo fare qualche punto in più, ma si vede che siamo una squadra più unita e difendiamo tutti insieme. E' stato un anno in cui c'erano tanti giocatori nuovi, lavorando insieme siamo pronti per il prossimo anno e per disputare una stagione con grandi ambizioni. Per fare un campionato molto migliore di questo".