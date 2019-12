Vincenzo #Montella lascia ufficialmente il centro sportivo della #Fiorentina. Volto sereno, ma zero parole dopo l'esonero pic.twitter.com/khxI12KVrJ — calciomercato.com (@cmdotcom) December 21, 2019

Sono ore caldissime in casadove la sconfitta subita nella serata di ieri contro la Roma ha lasciato un segno pesantissimo. La panchina diè ormai compromessa con la dirigenza viola e il presidente Roccoche stanno valutando come procedere per l'esonero.Anche i dirigenti viola,hanno lasciato il centro sportivo della Fiorentina. Non arriverà, almeno per ora, la decisione finale sul nuovo allenatore.Dopo una breve pausa Joe Barone e Daniele Pradé sono rientrati nei propri uffici. Convocato Vincenzo Montella, che è presente nel centro sportivo, perSecondo quanto appreso daanche Davide Nicola sta risalendo nelle gerarchie per il post-Montella (L'esonero è ormai alle porte per Montella e si fanno sempre più largo i nomi dei possibili sostituti. In pole resta, ma occhio anche al possibile ritorno di Cesareè stato proposto esi è offerto nella serata di ieri allo stadio. Il sogno di Commisso, però, resta Luciano, sotto contratto con l'Inter e per cui, per liberarlo, servirebbe una buonuscita importantissima.Dalle prime battute del mattino il direttore sportivoe il braccio destro del presidente Rocco Commisso,si sono messi al lavoro negli uffici all'interno del centro sportivo per capire come procedere.Allenamento di scarico post partita per la squadra. Il gruppo è stato diretto dallo staff di Vincenzo Montella che, comunque era presente al centro sportivo viola.