, tecnico del Lecce, ha parlato insieme a Frey su Instagram, ricordando gli anni della Fiorentina:"Quei due anni, a prescindere dai risultati, sono stati bellissimi. Mi chiedono tante volte come mai ho un legame profondo con Firenze ed i suoi tifosi, ma è normale che dopo un anno come quello della penalizzazione, abbia creato un’unione unica e fantastica tra i tifosi e la squadra. Mi ricordo quando eravamo in ritiro a Barberino e arrivò la prima sentenza, furono momenti difficili, ma in quel momento capii che saremmo diventati un grande gruppo, perché nonostante i 19 punti di penalità nessuno si è mai tirato indietro. Ricordo l’inizio di quella stagione, abbiamo fatto una vittoria nelle prime 4 partite, in casa con Parma, poi provammo il nuovo modulo e tornammo in campo contro il Catania e da lì iniziò a crescere la nostra stagione. Nello spogliatoio avevamo due classifiche, una con le penalità e una senza"."Partiamo da Cosmi a Perugia, che era un allenatore intelligente e tirava fuori il massimo da tutti per creare un collettivo. Delio Rossi è arrivato a Roma per ricostruire, quando andarono via tanti campioni. Era l’allenatore giusto in quel momento, perché insegnava calcio ed era quello di cui la Lazio aveva bisogno. Prandelli è l’unione di tutto questo, un allenatore con cui abbiamo lavorato tanto. All’inizio sembrava non si potesse mai scherzare, poi con il tempo ci siamo conosciuti e abbiamo legato tantissimo. Un allenatore non avrà mai problemi in una squadra quando farà capire a tutti l’importanza dello staff. Prandelli è stato bravissimo perché ha costruito una Fiorentina inizialmente operaia, poi ha preso dei campioni e ha adeguato le sue idee a quello che aveva".- "Gli faccio un grande in bocca al lupo, si è fatto male contro di noi è mi è dispiaciuto molto. Nel 2005 giocai l’Intertoto con la Lazio contro il Marsiglia, e come terzino destro avevamo un ragazzo della Primavera. Lasciamo perdere quello che Ribery gli ha fatto, ci ha massacrato, ed era solo un ragazzo. Materazzi? Per me è stato un grandissimo aiuto, quando siamo stati insieme a Perugia. Mi ha aiutato molto all’inizio del mio percorso, per me è un grande amico".