Dopo mesi di panchina alla Fiorentina, con Vincenzo Italiano che non l’ha mai veramente utilizzato con continuità, il centrocampista polacco Szymon Zurkowski adesso è veramente ad un passo dal lasciare Firenze. Negli ultimi mesi si erano succeduti i forti interessi di Empoli, la squadra in cui la scorsa stagione è esploso, e la Salernitana ma negli ultimi giorni il classe ’97 ha trovato un accordo di massima con un altro club di Serie A. Stiamo parlando dello Spezia di Luca Gotti, pronta ad investire su di lui in vista della seconda parte di stagione.



Nonostante la trattativa sia praticamente agli sgoccioli, con i due club che starebbero dialogando con frequenza per trovare una soluzione che accontenti entrambi, nelle ultime ore i problemi sembrano essere legati al giocatore. Secondo quanto riportato quest’oggi da il Secolo XIX Zurkowski prima di mettere nero su bianco il suo trasferimento in Liguria vorrebbe avere maggiori garanzie dal punto di vista economico. Per il quotidiano il giocatore avrebbe chiesto un adeguamento dello stipendio, ed è questo l’ultimo ostacolo che al momento bloccherebbe la conclusione della trattativa. Già nelle prossime ore potrebbero comunque arrivare novità, ed il giocatore potrebbe essere a La Spezia già giovedi e venerdi.