La Lazio dice no per Zaccagni, ma la Fiorentina non molla: il piano

La Fiorentina ci ha provato, ma Mattia Zaccagni non si muoverà da Roma nel corso di questo mercato invernale. Lotito ha infatti chiesto 25 milioni per il suo esterno alla richiesta di informazioni da parte del club gigliato. Tuttavia, la Fiorentina non è intenzionata a mollare l'osso e, soprattutto in caso dovesse arrivare una qualificazione in Champions League, è pronta a tornare alla carica la prossima estate, quando Zaccagni sarà ad un anno dalla scadenza naturale del contratto. Lo riferisce Violanews.