Una corsa a tre per Lukasz Skorupski. Fiorentina, Genoa e Sampdoria: il portiere polacco della Roma potrebbe partire, considerata anche l'ultima stagione passata in panchina, alle spalle di Alisson. Attualmente, l'estremo difensore è in ritiro con la Nazionale ad Arlamow e la situazione potrebbe non sbloccarsi nell'immediato. Costo: circa cinque milioni di euro, forse qualcosa in più.



I VIOLA - Dopo aver deciso di non riscattare Marco Sportiello, la Fiorentina ha individuato in Skorupski il candidato per sostituire il portiere che rientrerà all'Atalanta e finito in orbita Roma, proprio per prendere il posto da vice-Alisson. Dopo i sondaggi negativi per Meret e Cragno, Pantaleo Corvino ha deciso di intraprendere, in Italia, il cammino verso il polacco, sebbene stia sondando anche piste estere.



IL GRIFONE - La partenza di Mattia Perin apre un varco tra i pali rossoblu. Così, Perinetti e il suo staff sono pronti a cacciare Skorupski, sebbene sia da registrare un lieve interesse per Sportiello, che a Genova potrebbe giocare titolare.



I BLUCERCHIATI - Come riportato stamani da La Gazzetta dello Sport, il Parma e lo Sporting Lisbona sono sulle tracce di Emiliano Viviano. Se l'attuale portiere della Sampdoria dovesse partire, il suo successore potrebbe essere proprio Skorupski. L'ultima voce, in ordine di tempo, che arricchisce la concorrenza.



