Dopo una partita in famiglia con la Primavera, la Fiorentina disputa la prima vera amichevole prestagionale contro la Lucchese. Derby toscano per i viola, pur con tante defezioni visti gli impegni dei nazionali, che hanno tolto a Iachini tanti titolari.Se nel test di domenica prossima contro la Reggiana, i viola potranno contare su tutto l’organico e magari anche su Bonaventura, Iachini si è affidato principalmente alle risorse interne.Nella prima frazione la Fiorentina prova a schierare la miglior formazione possibile, conosservati speciali nel 3-4-2-1 costruito da Iachini.La Fiorentina domina in lungo ed in largo, provando diverse meccaniche che rivedremo nella prossima stagione, come il doppio trequartista, dietro alle spalle dell’unica punta. Amrabat e Duncan, invece, garantiscono fisicità e qualità, soprattutto il marocchino, gestendo il centrocampo in lungo ed in largo.La Fiorentina scende in campo nel secondo tempo senza cambi, per continuare a dare minuti importanti nelle gambe dei giocatori. Dopo pochi minuti, si sblocca Kouamè che di testa svetta su tutta la difesa della Lucchese e insacca il 2-0. Il copione è lo stesso della prima frazione, con Ribery che incanta tutti, e trova un altro gol meraviglioso, con un sinistro che si insacca sotto la traversa e vale il 3-0. Dal terzo gol viola cala l’intensità del match, con i viola che trovano il quarto gol grazie ad un autogol di Solcia ed il quinto con una bella girata di Kouamè, ed iniziano la girandola delle sostituzioni.