Fiorentina-Maccabi Haifa, caos al fischio finale sotto la Fiesole e cori contro Israele: cosa è successo

Redazione CM

La gara di ritorno degli ottavi di finale di Conference League tra Fiorentina e Maccabi Haifa è stata monitorata fin dai giorni precedenti dato il rischio per il conflitto in corso in Israele. Al Franchi si sono viste bandiere della Palestina e non sono mancate manifestazioni di ostilità nei confronti del sionismo in città. Al fischio finale, dopo il pareggio 1-1 e il passaggio dei viola, dalla Curva Fiesole sono arrivati chiari alle orecchie degli ospiti cori come "Fuck Israel", e sono dovuti intervenire gli steward per evitare contatti tra chi era in campo e chi al di fuori di esso. Addirittura, un membro dello staff del Maccabi ha mostrato e baciato una bandiera del proprio paese con fare minaccioso.