Fiorentina-Maccabi Haifa, le formazioni ufficiali: Belotti titolare, Pierrot confermato

Reduce dal 4-3 dell'andata, la Fiorentina ospita il Maccabi Haifa nel ritorno degli ottavi di finale di Conference League. Al Franchi non c'è Beltran ma Barak: Italiano, squalificato, si affida a Bonaventura e a Belotti, confermato punta titolare dei viola. Agli italiani servirà dunque non perdere per passare il turno.



Le formazioni ufficiali:



FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Faraoni, Martinez Quarta, Ranieri, Biraghi; Barak, Mandragora, Bonaventura; Gonzalez, Belotti, Sottil.



MACCABI HAIFA (4-3-3): Keouf; Faingold, Simic, Seck, Goldberg; Sundgren, Mohamed, Cornud; Podgoreanu, Pierrot, Refaelov