si è trasferito nell’ultimo mercato dal Napoli alla Fiorentina, e si è presentato oggi in conferenza stampa:“A Napoli ho passato due anni molto belli, ma essere qui mi rende molto felice. Voglio recuperare il tempo perso. Voglio tornare al 100%, e sono sicuro che a Firenze riuscirò a ritrovare la mia prestanza fisica”.“Sono un esterno destro, ho già detto al mister che sono completamente a disposizione”.“Questo mercato è strano. Per me la Fiorentina è una delle squadre migliori di questo paese, sono fiero di questa maglia e voglio fare bene. Appena mi hanno contattato ho detto subito di si”.“Ci ho parlato prima di arrivare a Firenze, e mi è piaciuto molto. Si aspetta il 100% da me, mi ha detto quello che un giocatore vuole sentire dire”.“Penso che sia troppo presto per parlare del futuro, voglio dare il meglio in questi 4 mesi e fare un grande finale di stagione. Resto concentrato sul campo adesso”.“Quando c’è di mezzo il crociato è sempre difficile, ma ho trovato forza mentale e sono ripartito da questo aspetto. Sono ottimista, tutto andrà bene secondo me”.“L’atmosfera che ho trovato è buona, il gruppo mi ha riservato subito un’ottima accoglienza. Vogliamo fare una seconda parte di stagione migliore della prima, penso positivo e riparto da qui”.“Sempre bello arrivare in una squadra dove si conoscono già i compagni. Ho parlato tanto anche con Callejon, che mi ha detto solo cose positive su Firenze e la Fiorentina, dall’ambiente ai tifosi”.“Sono già tre anni che sono in Italia, ormai posso dire di conoscere questo campionato. Ho giocato con grandi compagni e allenatori e mi sento decisamente migliorato”.