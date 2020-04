Il centrocampista dell’Atalanta Ruslan Malinovskyi, in una dichiarazione rilasciata ai media ucraini, ha parlato dell’interesse della Fiorentina confermando un retroscena risalente allo scorso mercato estivo:

“Come ha detto il mio agente Vadim Shabliy, i viola hanno mostrato interesse per me la scorsa estate. In quel momento ci sono stati dei colloqui con loro. Ora sono felice all’Atalanta. Mi piace molto questo club, i tifosi, la città è molto bella. La mia famiglia sta bene qui”