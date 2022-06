Salutato ormai Lucas Torreira, che la dirigenza ha deciso di non riscattarlo per 15 milioni dall’Arsenal, la Fiorentina adesso ha il compito di trovare il sostituto ideale per completare la mediana di Vincenzo Italiano. Oltre che a causa dello sconsiderato sconto richiesto dai viola, la trattativa si sarebbe arenata anche a causa delle commissioni da concedere all’agente del giocatore. Una particolarità, quella legata alle commissioni, che a Firenze causa sempre problemi: con il presidente viola Rocco Commisso che dal suo arrivo ha cominciato a combattere questa prassi ormai consolidata. Una lotta personale contro uno dei lati più oscuri del calcio moderno.



Secondo quanto riportato quest’oggi da Il Corriere dello Sport anche con l’enoturage di Florian Grillitsch, centrocampista austriaco in svincolo dall’Hoffenheim su cui la Fiorentina ha messo gli occhi da tempo per sostituire l’uruguaiano, sarebbe stata proprio la questione commissioni a complicare il suo passaggio a Firenze a parametro zero. Nel corso di un meeting che si è svolto al centro sportivo Davide Astori, la dirigenza gigliata è rimasta spiazzata dalla richiesta di un bonus da 2 milioni di euro da corrispondere al padre del calciatore al momento della firma. Adesso, viste le poche possibilità che Commisso faccia un passo indietro, la palla passa all’agente Kristian Bereit il quale dovrà provare a ricucire lo strappo tra le parti. In caso contrario stop definitivo alla trattativa.