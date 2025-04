Fiorentina, Mandragora commosso: “È il momento migliore della mia carriera. La Nazionale? Sì, ci spero”

Getty Images

Giovedì di coppe europee per la Fiorentina, che vince l’andata dei quarti di finale di Conference League in casa degli sloveni del Celje. 2-1 in trasferta con gol decisivo firmato su rigore dadurante l’intervista rilasciata a Sky Sport: “Mi era stato chiesto qualche gol brutto, sto cercando di fare anche quelli. Stasera ho segnato su calcio di rigore. Siamo contenti, vincere in Europa non è facile, abbiamo avuto un po' di difficoltà nel finale ma David ci ha dato una grande mano".

- “Non ci abituiamo,, è un portiere stratosferico e siamo felici di averlo con noi".- “È un grandissimo onore, di questo club hanno fatto parte tanti giocatori importanti. Sono davvero contento".- “Sì, mi trovo molto bene,. Nei momenti migliori ho avuto infortuni che mi hanno frenato, adesso spero di godermi quanto più possibile questo momento. Spero tanto in una convocazione in Nazionale”.

- “Io ero convinto di aver fatto un tocco, Ranieri si è spaventato ma credo sia stata una zolla che ha fatto alzare il pallone., per venirmi a vedere sapendo del record”.