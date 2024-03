Fiorentina, Mandragora sfida il Maccabi: 'Dovremo essere figli di buona donna'

Rolando Mandragora è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida fra Fiorentina e Maccabi Haifa. Queste sono le sue parole: "La stiamo preparando come una partita importante quale è. Dobbiamo fare la nostra partita e non sbagliare l'approccio, che deve essere feroce. Sto vivendo un buon momento, ho lavorato per questo anche quando le cose non andavano come stanno andando adesso. Vogliamo fare risultato, andare avanti, è importante per la Fiorentina perché marzo è un mese importante per tutte le competizioni".



L'ERRORE IN FINALE - "Sì, ci penso, è il rammarico più grande della mia carriera. Ovviamente l'ho superata, ma il dispiacere rimane e c'è la voglia e l'ambizione di farmi trovare pronto in altre occasioni in futuro che spero sia immediato".



OBIETTIVI - "Siamo ambiziosi, i percorsi non sono semplici ma cercheremo di raggiungere grandi traguardi. La squadra lavora con Italiano da tre anni, io da due. Ci siamo".



BELTRAN - "Cuce il gioco, dà una mano in fase difensiva e ci aiuta molto con le sue qualità. Ci fa molto comodo questa soluzione tattica che ha proposto il mister".



APPROCCIO - "Cercheremo di unire la malizia e la concretezza, che in questo momento ci stanno mancando. Dovremmo essere più... figli di buona donna, ecco".