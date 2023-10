Doppio ex di Fiorentina ed Empoli, Marco Marchionni ha parlato a La Nazione in vista del derby di stasera: "Mi aspetto tanto da Sottil. Ho avuto la fortuna di vederlo nella partita col Frosinone, e non mi era dispiaciuto. Le doti le ha, solo che ancora non le ha tirate fuori del tutto. E’ un giovane interessante che ancora deve dimostrare tanto. Champions League, è possibile? Deve puntarci, perché negli ultimi anni ha fatto un percorso in crescendo. Poi dipenderà anche dalle altre squadre. Quest’anno la Fiorentina sta dimostrando che tutto è possibilec