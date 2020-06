La Fiorentina continua a seguire Marcus Thuram, attaccante del Borussia M'Gladbach e figlio dell'ex Juve Lilian. Il giocatore è un classe '97 che ha già segnato 10 gol in Bundesliga in questa stagione, dimostrando un altissimo potenziale. Come riporta La Nazione, il cartellino del giocatore vale 15 milioni, e oltre alla Fiorentina su di lui ci sono Milan e Juventus.