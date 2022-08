Questo pomeriggio il giornalista di SkySport, che giovedi prossimo durantesarà protagonista in telecronaca, ai microfoni di Radio Bruno Toscana ha fatto il punto della situazione in casa viola a pochi giorni dall’inizio della stagione. Queste le sue parole:“Credo che la Fiorentina quest’anno possa fare una grande stagione. E per questo intendo un grande percorso europeo, con l’ostacolo più grande nel preliminare con il Twente, ed un grande campionato che potrebbe portare i viola in alto.Poi se ci riuscirà o meno ce lo dirà il campo, però io credo che ci sia anche tifoseria ed entusiasmo giusto che se tutto va bene possono portare la Fiorentina lontano.Ha poi analizzato nei particolari l’importanza del preliminare di: “Sarebbe bello che, visto la difficoltà del preliminare e le analogie con quello della Roma la scorsa stagione, potesse finire nello stesso modo. Sarei molto contento di vedere la Fiorentina alzare il trofeo. Ho seguito il Twente in amichevole e qualche indicazione l’ha data: questa squadra è ben attrezzata, sono giocatori pronti anche per una sfida europea importante e soprattutto stanno molto bene dal punto di vista fisico. Gli olandesi nella preseason hanno fatto benissimo, ad Enschede sono carichi per questa sfida. In campionato hanno iniziato vincendo senza prendere gol, in Conference hanno tritato il Cukaricki e questo conferma che sono da non prendere sotto gamba. E’ una squadra tosta che sta bene, ma per me la Fiorentina resta più forte. I viola hanno avuto una serie di amichevoli non spettacolari però è più forte. Giocare in casa la prima non è esattamente in vantaggio, e quindi mi aspetto una bellissima doppia sfida. E’ l’appuntamento più importante dell’anno, anche più della Cremonese, perché ti giochi anche metà della stagione scorsa dove hai lottato per arrivare a questo punto., ha giocato anche 3 semifinali europee negli ultimi anni. Questo club ha un dna europeo molto importante e che quindi merita un livello importante.”.