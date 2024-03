Fiorentina, Marotta ricorda Barone: 'Abbiamo avuto degli scontri, ma è stato un grande dirigente'

Anche Beppe Marotta ha voluto omaggiare la figura di Joe Barone visitando la camera ardente questa mattina. Il dirigente dell'Inter ha anche speso bellissime parole per il compianto direttore generale della Fiorentina in un suo intervento radiofonico con i colleghi di Radio Bruno. Queste le sue parole: "Bisogna ricordare Joe Barone per il suo attivismo e per il suo modo di essere innamorato del mondo del calcio e della sua Fiorentina. Oggi piangiamo un dirigente che sicuramente ha dato molto alla Fiorentina e al calcio italiano e che poteva dare ancora tanto. Il Viola Park è la dimostrazione del grande lavoro fatto da Barone. Rimane il rammarico perché è stato un grande dirigente. In passato ci sono stati degli scontri fra me e Barone per alcuni pensieri diversi ma questi sono arrivati sempre e comunque per il bene del calcio."



MAREA UMANA - In tantissimi si sono precipitati al Viola Park nella giornata di oggi per porgere un ultimo saluto a Barone. A Bagno a RIpoli sono arrivate complessivamente circa 10mila persone.