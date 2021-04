Il difensore della Fiorentina di Lucas Martinez Quarta ha parlato ai canali social del club in vista della partita di domenica contro l'Atalanta: "Il loro attacco è il migliore della Serie A e ci stiamo preparando in maniera speciale noi difensori. Sarà una partita importante e cercheremo di fare il nostro meglio soprattutto in difesa. La squadra bergamasca è tra le prime in classifica ma noi abbiamo bisogno di punti. Mancheranno Ribery e Pulgar che sono due giocatori fondamentali per noi, ma in rosa c’è la qualità per poterli sostituire al meglio”.