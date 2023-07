Lucas Martinez Quarta ha parlato in un'intervista ai colleghi di DAZN parlando della Fiorentina e della stagione che sta per iniziare: "Da parte nostra c'è tanta voglia di portare a Firenze un trofeo. Abbiamo perso due finali, ma per perderle dobbiamo arrivare a giocarle. Vogliamo riconfermare quello che abbiamo fatto la stagione scorsa e provare a portare un trofeo a Firenze, perché è quello che vogliamo tutti. So di essere uno dei più vecchi della squadra, quindi voglio dimostrare tutto quello che ho imparato in questi anni e dare quella garra argentina anche ai miei compagni.



L'ATTESA - Sono pronto per la stagione che verrà. Partita che aspetto di più quest'anno? Forse per cosa significa per la Fiorentina quella con la Juventus. Per tutta Firenze è una partita importante ed è da tempo che non vinciamo. Ovviamente i tifosi ci caricano sempre e quello è un aspetto molto importante per noi, perché sentire l'affetto in campo è qualcosa di meraviglioso. L'avversario arrivato in Italia che mi incuriosisce di più? Direi Pulisic. Penso che sia un grande giocatore, che arriva dal Chelsea.