Per un Martinez Quarta che rappresenta il futuro della Fiorentina, ci sono due giocatori che a giugno possono rappresentare il passato. Come scrive il Corriere dello Sport, Nikola Milenkovic non rinnoverà il suo contratto con la Viola, in scadenza nel 2022, e guarda alla Premier; mentre Pezzella, anche lui in scadenza 2022, ha il 50% di possibilità di essere ceduto in estate.