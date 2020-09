La Fiorentina è pronta a vivere gli ultimi giorni di mercato, dove sarà decisamente nell’occhio del ciclone. I viola infatti sono pronti a lasciar partire, a maggior ragione in caso di una partenza eccellente come quella del numero 25, e si stanno tutelando con possibili rinforzi in tutti i reparti, per regalare a Iachini una squadra competitiva da subito., che sta stringendo per il centrale argentino. L’accordo con il ragazzo è stato raggiunto da tempo, e anche l’intesa con il River Plate sembra vicina, con i viola che offrono un prestito con diritto di riscatto per una cifra complessiva vicina ai 12 milioni.CalciomercatocomSecondo quanto raccolto dalla nostra redazione, inoltre, c’è una nuova strategia che sta prendendo piede nell’ambiente viola. La Fiorentina, vedendo le tante difficoltà nel comprare in questo momento, è pronta non fare follie in questa sessione di mercato, guardando già al futuro.