Lucas Martinez Quarta ha parlato a margine di un evento fra i giocatori della Fiorentina e i tifosi. Le sue dichiarazioni raccolte da Calciomercato.com: "Sono contento di cosa sta facendo la squadra. Abbiamo trovato continuità e risultati. Le mie statistiche sono un premio al mio impegno e alla mia dedizione. Dobbiamo sognare, ma sempre con umiltà, le partite poi si devono giocare. Ma abbiamo le possibilità di andare in finale. Mancata convocazione con l'Argentina? Non dovete chiedere a me. Sono felice della mia stagione, poi si vedrà se mi convocheranno"