Il difensore della Fiorentina Lucas Martinez Quarta parla a Sky Sport prima della sfida con l'Inter: "Conosciamo la qualità dei loro attaccanti, ma non solo, di tutta la squadra. Hanno grandissimi giocatori, sappiamo come fermarli e l'abbiamo dimostrato anche in Coppa Italia. È il lavoro che abbiamo fatto ogni volta e penso che lo faremo anche stasera".