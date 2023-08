La Fiorentina è pronta a passare all'incasso per un'altra cessione. Si tratta di quella di Lucas Martinez Quarta che è ormai prossimo al passaggio al Betis Siviglia. L'argentino si trasferirà in Spagna per circa 12 milioni di euro. Si attende solamente che gli spagnoli piazzino sul mercato Luiz Felipe e l'operazione potrà andare in porto.