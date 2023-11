Maxime Lopez è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Fiorentina-Genk. Queste le sue parole: "Vero che il mio primo mese non è stato buono ma ho dovuto capire i meccanismi del mister. Ora sto avendo più fiducia e da dopo la sosta di ottobre mi sono ambientato nel gruppo".



DE ZERBI E ITALIANO - Tutti i tecnici sono diversi. Italiano e De Zerbi sono simili per carattere perché in allenamento ti danno fiducia e sul campo fanno giocare bene. Dionisi rispetto a loro è già un po' diverso. Sono comunque tutti tecnici giovani con un bel futuro. Arthur? La concorrenza fa parte del calcio, l'ho avuta anche a Marsiglia e a Sassuolo, poi sta sempre al tecnico decidere chi far giocare



LA CONFERENCE - Con la stagione che ha fatto la Fiorentina lo scorso anno è normale avere voglia di replicare e arrivare in finale. Per quanto riguarda i tifosi fa sempre piacere avere tanta gente a seguirci anche di giovedì sera alle 21. Il gruppo sta bene. Per me le sconfitte che sono arrivate si sono giocate sui dettagli e questi dettagli si lavorano in allenamento. Sono sicuro che quando ritroveremo il gol poi faremo male a tutti".