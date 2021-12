La Nazione (Firenze) scrive che il Crystal Palace si sta muovendo in maniera decisa per Borja Mayoral, obiettivo viola che però non convince per via della necessità di impegnarsi sull'acquisto dal Real Madrid. Ci sono altre strade percorribili in semplice prestito, come Caicedo del Genoa, vecchio obiettivo viola, ma anche N'Zola dello Spezia, che Italiano conosce molto bene e che può arrivare in prestito con diritto di riscatto.