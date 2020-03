Come scrive La Nazione, il momento rimane delicato per tutta l'Italia, e la Fiorentina si sta attrezzando per portare avanti il lavoro di calciomercato. Pradè e Barone sono pronti a sedersi intorno ad un immaginario tavolo delle trattative, che si sposta in conference call, con video chiamate o email, aspettando di poter tornare alla normalità e alle strette di mano. Anche i discorsi sul rinnovo di Federico Chiesa, con buon probabilità, inizieranno per via telematica.