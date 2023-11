La Fiorentina cerca rinforzi in difesa sul mercato di gennaio. Nel mirino c'è sempre il terzino destro svedese dell'Atalanta, Emil Holm. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, tra i centrali i viola seguono due vecchie conoscenze della Serie A: il belga Arthur Theate (classe 2000 ex Bologna) del Rennes e il polacco Jakub Kiwior (ex Spezia) dell'Arsenal.