Giornata ricca di incontri di mercato per la Fiorentina. Dopo aver incontrato Pavel Paska, agente del centrocampista dello Slavia Praga, Soucek, Pantaleo Corvino ha avuto una lunga chiacchierata in un hotel del centro di Milano con gli agenti di Alex Meret, portiere di proprietà dell'Udinese, ma lo scorso anno in prestito alla Spal.



C'È IL SÌ - Grande ottimismo sulla riuscita della trattativa. Secondo quanto appreso da Calciomercato.com, infatti, il portiere classe '97 ha accettato il trasferimento alla Fiorentina, dove prenderà il posto di Marco Sportiello, rientrato all'Atalanta dopo il prestito di 18 mesi e il mancato riscatto da parte del club viola.