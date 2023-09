Preoccupavano non poco le condizioni di Yerry Mina, uscito per un guaio muscolare al retto femorale durante Colombia-Cile. La Fiorentina ha diramato ieri un comunicato sulle condizioni dell'ex Everton che ha riportato una lesione fra il primo ed il secondo grado al muscolo. Scongiurato, dunque, il rischio strappo. Il difensore rimarrà fuori per circa un mese.