Fiorentina, migliorano anche Folorunsho e Adli. Cosa filtra fra Panathinaikos e Napoli

La Fiorentina è attesa da un mese di marzo che la porterà a giocarsi una grossa fetta della stagione con tantissime partite di grande importanza. La prima di queste è quella contro il Panathinaikos giovedì in Conference League valida per l'andata degli ottavi di finale della competizione continentale. Sfida a cui prederà parte anche Moise Kean, completamente recuperato dopo la tremenda botta alla testa presa contro il Verona che lo aveva fatto accasciare a terra visibilmente disorientato. Ma l'ex Juve non è l'unico calciatore che i viola dovevano recuperare.

- come detto, Kean ha ricevuto l'ok dei medici e quest'oggi ha lavorato in gruppo coi compagni. Ma anche su Folorunsho si respira un cauto ottimismo dopo l'infortunio patito al quadricipite della coscia destra e si candida per strappare una convocazione in Grecia. Leggermente diversa la situazione di Adli, che dopo l'infortunio alla caviglia punta ad esserci contro il Napoli. Anche Colpani è ancora ai box per lo stesso problema del francese, ma i suoi tempi di recupero dovrebbero essere leggermente più lunghi.