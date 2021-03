La Gazzetta dello Sport in edicola oggi celebra nuovamente la figura di Dusan Vlahovic dopo la tripletta di Benevento. La Rosea scrive che la Fiorentina se lo gode, ma lui “non ha mai preso in considerazione l’idea di prolungare il contratto” nemmeno di fronte ad un’offerta di ingaggio triplicato. Il timore è che sia in embrione un’altra vicenda alla Chiesa, con il giocatore tentato di prendere il posto di Dzeko alla Roma o di Ibrahimovic al Milan. E se i giallorossi sono in cerca di un attaccante per giugno dato che Dzeko se ne andrà, i rossoneri hanno meno fretta: Mandzukic e Ibra rimarranno entrambi.