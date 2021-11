DICCI LA TUA

Torna la Serie A dopo la sosta per le Nazionali e laoffre subito tanti big match chiave per corsa scudetto e lotta Champions League: ilè ospite della, Spalletti torna a San Siro contro l'con il suomentre lasfida ladell'ex Sarri. Con tanti dubbi di formazione per gli allenatori e gli appassionati di fantacalcio:, ma anchee le scelte diper l'attacco.Largo spazio quindi alle ultime di formazione per il prossimo turno di campionato nel nuovo appuntamento sul nostro canale: a partireFederico Albrizio e Andrea Distaso affrontano tutti i casi spinosi con gli inviati di. E ancora tanto mercato con le vostre domande e un focus su, nuova stella delche fa gola alle big italiane e non solo: ne parleremo con, giornalista esperto di calcio sudamericano, non mancate!