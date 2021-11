. Mancherà quello più atteso, ma molto passerà dalle prestazioni dei, due con la maglia viola e uno con quella rossonera, o meglio con quella nera della divisa da trasferta dei portieri.Le immagini di quel triste primo di agosto 2019 sono ancora negli occhi di tutti i milanisti., idolo della tifoseria, resta solo in un San Siro buio e deserto e si accascia al centro del campo, a ripercorrere i suoi 6 anni in quello stadio, ad assaporare, in totale intimità l’ultimo doloroso momento su quel prato verde.per realizzare il suo sogno, un po’ come avrebbe fatto qualche anno dopo Sandro Tonali, proprio in quel 2019. Il suo sogno si è concluso con 184 partite, 35 gol e 30 assist. Avrebbe voluto e potuto fare molto di più per il suo Milan ma una deprimente serie di infortuni, alcuni anche molto gravi, non glielo hanno permesso. Soprattutto avrebbe meritato di giocarci anche lui in Champions per quanto fatto nei suoi anni in rossonero, per l’impegno e l’attaccamento che i tifosi gli hanno sempre riconosciuto.Totalmente opposto è invece il discorso perche al Milan ci è passato solo da comparsa. Probabilmente, l’immagine che i tifosi avranno impressa nella loro mente, più che delle 8 fugaci presenze in partite ufficiali, sarà di una prova incolore in qualche amichevole estiva.e l’ex AD rossonero lo aveva portato a Milanello. Non ha mai però dimostrato tutte le sue qualità e nel 2015 è stato ceduto nuovamente ai toscani., ma anche in viola non è scattata la scintilla fino a che, dopo una serie di prestiti a Genoa, Sampdoria, Lecce e Spezia, Italiano non ha deciso di puntare su di lui., l’ultima lo scorso anno, con la maglia dello Spezia e Italiano in panchina, in quello Spezia-Milan 2-0 del 13 febbraio, una delle sconfitte clou che hanno fatto sfuggire lo scudetto al Milan.Dalla parte dei rossoneri, invece, il grande ex è. Sarebbe stato un ex qualunque prima di due settimane fa. Sarebbe stato un qualunque secondo portiere, chiamato a non fare troppo rimpiangere il titolare. Invece, nel derby di due domeniche fa, si prende la copertina parando il rigore a Lautaro e risultando decisivo per il prezioso 1-1 finale.Non ci sarà invece l’ex più atteso, Ante. Lui, come Saponara al Milan,o meglio, non del tutto, perché comunque, i suoi 3 gol in 12 partite li ha segnati. Poi è stato l’Eintracht a credere in lui e a dargli la possibilità di esplodere finalmente attirando l’attenzione del Milan. Dei 25 gol segnati in rossonero, solo uno lo ha fatto contro la sua ex squadra.o. Avrebbe probabilmente giocato da titolare al posto di Leao, spremuto negli ultimi mesi.Toccherà allora a Tatarusanu, da ex, a difendere i pali e i sogni scudetto del Milan. Dopo averlo fatto, da protagonista contro l’Inter, dovrà vedersela col suo passato e allo stesso tempo con quello dei rossoneri, con la voglia di incidere degli altri due ex: Bonaventura e Saponara. Il primo il Milan ce l'ha ancora nel cuore, il secondo, sembra averci preso gusto a tormentarne i sogni.