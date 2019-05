Si conclude alle 20.30 il sabato della 36esima giornata di Serie A. Al Franchi di Firenze, la Fiorentina ospita il Milan in una sfida fondamentale per la qualificazione alla prossima Champions League. LIVE su Calciomercato.com la moviola dell'incontro.



FIORENTINA-MILAN (arbitro ​Mariani, assistenti Posado-Tasso, IV uomo Marinelli, Var Manganiello, Avar Schenone).



87' Sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Vitor Hugo e Borini si scontrano, con l'esterno rossonero che resta a terra. Il difensore della Fiorentina si avvicina a Mariani e, mimando il contrasto tra i due, spinge vistosamente l'arbitro, che però non prende provvedimenti nei suoi confronti.



79' Primo cartellino giallo per il Milan: tocca a Gigio Donnarumma, per perdita di tempo.



67' Secondo ammonito della serata: questa volta è Laurini, per intervento in scivolata su Piatek.



48' Mirallas va a terra nell'area del Milan dopo un contrasto con Calhanoglu e chiede un rigore. Le immagini non chiariscono la dinamica, ma il turco rischia con l'intervento in scivolata.



34' Primo ammonito della partita: Biraghi interviene duramente su Suso, per Mariani è da giallo.