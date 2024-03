Fiorentina-Milan, le formazioni ufficiali: out Nico Gonzalez e Pulisic, la decisione su Bennacer

si affrontano allo Stadio Artemio Franchi di Firenze per la 30esima giornata di Serie A (calcio d'inizio ore 20.45). Una partita carica di emozioni, la prima senza il dg viola Joe Barone scomparso lo scorso 19 marzo dopo un malore che aveva portato al rinvio dello scontro con l'Atalanta.Due vittorie nelle ultime sei partite di campionato (tre pareggi e una sconfitta) per la squadra di Vincenzo Italiano, che vuole tornare al successo per onorare la memoria di Barone e rilanciarsi in classifica, con la possibilità di scavalcare il Napoli al settimo posto.I rossoneri di Stefano Pioli invece arrivano da tre successi consecutivi e cercano il quarto per consolidare il secondo posto alle spalle dell'Inter.

STATISTICHE - Un solo pareggio nelle ultime 12 sfide tra Fiorentina e Milan in Serie A: 1-1 il 22 febbraio 2020 al Franchi, completano il parziale sette successi rossoneri e quattro vittorie viola. La Fiorentina ha vinto le ultime due partite al Franchi contro il Milan in campionato, i viola potrebbero ottenere tre successi casalinghi di fila contro i rossoneri in Serie A per la prima volta dal periodo tra il 1972 e il 1974.Non c'è Bonaventura, squalificato, resta fuori anche Nico Gonzalez con Ikoné, Beltran e Kouame alle spalle di Belotti, in mezzo Duncan con Mandragora.Assente per squalifica anche Theo Hernandez, Pioli dirotta Florenzi a sinistra. A centrocampo c'è Bennacer, Pulisic rifiata e a destra c'è spazio per Chukwueze nel terzetto alle spalle di Giroud.

: Terracciano; Dodo, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Duncan, Mandragora; Ikoné, Beltran, Kouame; Belotti: Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Florenzi; Bennacer, Reijnders; Chukwueze, Loftus-Cheek, Leao; Giroud.